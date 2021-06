PF combate migração ilegal em Macapá

Macapá/AP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 01/06, a Operação Cruce*, com o objetivo de combater o crime de migração ilegal.

A ação ocorreu em Macapá/AP e contou com a participação de 16 policiais federais que cumpriram um mandado de prisão preventiva, além de outro mandado de busca e apreensão no bairro São Lázaro, na capital amapaense.

A operação é fruto de uma denúncia feita diretamente à Polícia Federal, dando conta de que uma pessoa que trabalha como “pirateira” (faz transporte irregular), no município de Oiapoque/AP, cooptava estrangeiros, principalmente haitianos, para entrar ilegalmente no Brasil, trazendo-os para uma residência no bairro São Lázaro, controlada por esta pessoa.

A investigação identificou que os estrangeiros faziam a rota Haiti/Suriname/Guiana Francesa, entravam no Brasil pelo Oiapoque/AP e depois vinham até Macapá/AP, onde ficavam hospedados em um hotel no bairro São Lázaro. O investigado cobrava 500 dólares de cada estrangeiro para custear a logística de viagem para outros Estados da federação. Só este ano, mais de 30 pessoas foram identificadas como vítimas da promoção ilegal pelo investigado.

Neste ano, a Polícia Federal já deflagrou três operações para combater a prática da migração ilegal no município de Oiapoque/AP, na fronteira com a Guiana Francesa. Foram efetuadas prisões e apreensões de diversos bens e valores de origem criminosa. Além disso, pessoas que seriam enviadas ilegalmente para fora do país foram libertadas.

Eventuais envolvidos poderão responder pelo crime de Promoção de Migração Ilegal, cuja pena chega a cinco anos de reclusão.

*Cruce significa travessia em espanhol, língua das pessoas que entravam ilegalmente no Brasil.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

