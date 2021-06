Junte-se a nós e faça 1xBet afiliados para qualquer esporte

Para ganhar dinheiro com as apostas desportivas, não é necessário arriscar dinheiro e fazer uma análise dos eventos desportivos. O fato é que as empresas estão constantemente à procura de novos clientes, esperando atrair uma audiência leal e lucrativa. A ajuda nesta tarefa é generosamente paga. Agora estão a trabalhar 1xBet afiliados para qualquer esporte, que lhe permitem obter uma remuneração pelo registo de clientes utilizando a sua ligação.

É necessário publicitar os serviços do escritório do agente de apostas, utilizando todos os canais de comunicação possíveis com os usurários:

grupos e páginas em redes sociais;

os seus próprios sítios (tanto sítios individuais como redes de satélites);

fóruns;

listas de correio;

chats de qualquer orientação.

1xBet fornece a um afiliado uma ligação única, que deve ser distribuída por qualquer um dos métodos acima referidos. Quando registrado, um cliente atraído é permanentemente atribuído a um parceiro e traz-lhe um lucro regular, que é calculado a partir do volume de negócios da referência.

O registo não demora mais de um minuto, e após aprovação pelos administradores tem acesso a uma conta pessoal funcional e conveniente. Pode ganhar sem muita dificuldade de uma marca de casas de apostas conhecida, o que já é uma espécie de garantia de qualidade na Internet.

Vantagens do programa bet afiliados para qualquer esporte em 1xBet

A cooperação com uma casa de apostas comprovada e fiável tem as suas vantagens. De facto, o programa é pensado e implementado ao mais alto nível, o parceiro só tem de distribuir informação sobre a marca, recebendo rendimentos.

Entre os benefícios que cada parceiro que participa bet afiliados para qualquer esporte em 1xBet, há várias posições. Aqui estão as principais vantagens da cooperação:

Boa conversão do registo em depósito. De acordo com as estatísticas, 40% dos clientes registados fazem um depósito e jogam mais – este é um dos melhores indicadores no campo do jogo. Percentagem atractiva. O escritório do agente de apostas atribui até 40% dos seus lucros ao sócio, dando-lhe o melhor rendimento possível. Estatísticas detalhadas. Progresso atual na captação de clientes, fundos recebidos, actividade de referências – tudo isto é recolhido num único gabinete pessoal. Apoio personalizado. Cada parceiro recebe um especialista individual, que ajuda a lidar com as dificuldades técnicas e até fornece consultas de marketing.

Tudo o que precisa para uma publicidade de qualidade entre os potenciais clientes, a empresa de apostas 1xBet dá. Não precisa de pensar em criar o seu próprio conteúdo – basta pegar nos materiais e publicá-los. Com um mínimo de emprego, o referenciador obtém o máximo lucro – estas são excelentes condições no mercado das apostas desportivas.

