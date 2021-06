Alemanha oferece bolsa de estudos de até 2.770 euros mensais para jovens brasileiros

As inscrições para a Bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes já estão abertas e vão até o dia 15 de outubro. O programa é uma oportunidade única para jovens talentos brasileiros, que, além de impulsionarem suas carreiras, recebem incentivo financeiro para capacitação profissional e pessoal na Alemanha.

No dia 29 de junho, às 10h, a Dra. Sara ten Brinke, do Departamento de Seleção da Fundação Alexander von Humboldt, e o Dr. Christian Roschmann, membro do comitê de seleção do programa, participarão de uma live no YouTube da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo para apresentar mais detalhes sobre a iniciativa e esclarecer as principais dúvidas sobre o processo de seleção. Mariana Morais e Ramon Rodrigues (alumni do programa) também participarão compartilhando suas experiências. A live acontecerá em inglês. Os interessados podem se inscrever clicando aqui.

Sobre a Bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes:

O programa German Chancellor Fellowship, da Fundação Alexander von Humboldt (AvH), é destinado a jovens pesquisadores e concede anualmente até 60 bolsas de estudos para jovens líderes do Brasil, da China, da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos e da África do Sul.

A iniciativa concede aos selecionados a oportunidade de realizarem um projeto de pesquisa sobre questões mundiais como convidados em cooperação com uma instituição-anfitriã da Alemanha. Com apoio do anfitrião, os bolsistas têm um ano para se concentrarem em seus objetos de estudo, que podem compreender áreas como Política, Economia, Mídia, Administração ou Cultura.

O projeto conta com o patrocínio da Chanceler da República Federal da Alemanha, possibilitando, assim, a oportunidade única aos bolsistas de apresentarem o resultado de seus projetos pessoalmente a Chanceler Alemã Angela Merkel.

Além de uma bolsa mensal de até 2.770 euros (de acordo com a formação e nível de carreira do participante), o programa oferece ainda aos selecionados um curso intensivo de alemão antes do início do programa e financiamento para cursos de alemão durante o projeto; apoio individual durante a estadia na Alemanha e apoio financeiro adicional para que membros da família acompanhem o participante; entre outros benefícios.

Para se candidatar os interessados devem possuir formação superior completa, fluência em inglês ou em alemão e ter concluído seu primeiro grau acadêmico (bacharelado) há não mais do que doze anos. Também é obrigatória a apresentação de uma carta de recomendação de um mentor para a pesquisa.

Todos os requisitos podem ser conferidos no site da Fundação Alexander von Humboldt.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...