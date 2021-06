Associação Zagaia Amazônia apresenta a exposição fotográfica “Olhares Tumbira”

A beleza da fauna, da flora, os encantos naturais, os costumes e o artesanato da Comunidade Tumbira, retratados pelas lentes de jovens da própria localidade, que fica a 64 km de Manaus, no Baixo Rio Negro, compõem a exposição fotográfica “Olhares Tumbira”, que acontece a partir deste sábado, 19/06, no Centro Cultural Palácio da Justiça (Avenida Eduardo Ribeiro, nº901 – Centro), das 9h30 às 15h, sempre de terça a sábado, com entrada gratuita.

A exposição é uma realização da Associação Zagaia Amazônia, por meio da Secretaria de Cultura e da Lei Aldir Blanc e é resultado de uma oficina de fotográfica realizada entre os dias 22 e 24 de abril deste ano, com o objetivo de proporcionar aos jovens de Tumbira o acesso a ferramentas e técnicas, tanto de fotografia quanto de mídias sociais, registrando sua comunidade por meio de seus olhares.

Para visitar a exposição é necessário realizar o agendamento pelo Portal da Cultura

https://sistemas.cultura.am.gov.br/sigec/agendamentoEspacos/create. ou fazer contato pelo e-mail: [email protected], telefone: (92) 3248-1844. O local possui acessibilidade para deficiente físico e segue todos os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19.

Fortalecendo a identidade

Para compor o acervo da exposição fotográfica, foram utilizados aparelhos celulares SamSung A31, doados pelo projeto Oficina de Fotografia e Mídias Digitais, contemplado pela Lei Aldir Blanc do Governo Federal.

O projeto buscou desvendar o olhar de dentro para fora, fortalecendo a identidade da comunidade e da Amazônia. A ideia principal é projetar a Amazônia para o Brasil e o exterior e, dessa forma, atrair o turismo e outras fontes de renda.

Para a presidente da associação Zagaia, Rosana Trilha, é importante estimular e desenvolver o potencial desses jovens e ressaltou a criatividade e a percepção que esses amazonenses possuem: “A Zagaia acredita na capacidade e no instinto criativo e empreendedor existentes nas comunidades amazônicas e com a Comunidade Tumbira não seria diferente. Encontramos jovens motivados e com sede de conhecimento. Abertos ao novo, à tecnologia e à descoberta daquilo que lhes pode ser uma porta para ‘seus futuros’. Essa exposição é o reconhecimento do talento de cada um e o combustível para poderem buscar e alçar seus próprios voos”.

Zagaia Amazônia

A Associação Zagaia Amazônia é uma entidade sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento de projetos na área de Economia Criativa na Floresta há mais de 10 anos.

Seu foco é a utilização do Design como disciplina de transformação nas áreas de Cultura, Artesanato, Turismo e Gastronomia, segmentos escolhidos para gerar impacto social e empoderar os povos do Norte do Brasil em uma nova economia.

Com este intuito, a Associação Zagaia Amazônia articula ações que permitem o alcance dos produtos materiais e imateriais da Amazônia brasileira ao mercado nacional e global.

SERVIÇO

Exposição fotográfica “Olhares Tumbira”

Inauguração: 19/JUNHO/2021

Hora: 9h30

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça (Avenida Eduardo Ribeiro, nº901 – Centro)

Realização: Associação Zagaia

Entrada gratuita

