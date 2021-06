Programa de capacitação em tecnologia está com inscrições abertas para bolsas de estudo

Vagas são para estudantes recém-formados

Estão abertas as inscrições para as bolsas de estudos do programa Bootcamp Banco Carrefour Data Engineer, que qualifica estudantes recém-formados para se capacitar e trabalhar na área de Engenharia de Dados. Interessados podem se inscrever até o dia 14 de julho, pelo site do programa.

O programa vai abordar tecnologias como Python e Engenharia de Dados, Banco de Dados, Hadoop e Big Data, além de oferecer aos participantes o contato direto com cases e sistemas utilizados pelo Banco Carrefour. Também haverá mentorias com profissionais da empresa, além de desafios de projetos e de código que os participantes terão até 75 dias para finalizar.

Nesta edição, estão sendo disponibilizadas cerca de 15 mil bolsas de estudo. Os participantes contarão com 120 horas de aprendizado imersivo nas mais variadas áreas, como Introdução ao sistema operacional Linux, Introdução à Ciência de Dados, Fundamentos de Arquitetura de Sistema, Introdução à programação com Python, Governança de Dados, Criando pipelines de dados eficientes com Spark e Python, entre outros.

Realizado em parceria com a Digital Innovation One, maior ecossistema de educação em tecnologia da América Latina, o Bootcamp Banco Carrefour Data Engineer tem como objetivo gerar novas oportunidades de emprego através da qualificação. Os participantes que mais se destacarem durante o programa poderão ser contratados para atuar em vagas remotas, presenciais ou híbridas na empresa.

Na primeira edição do projeto, realizada no ano passado, foram mais de 100 horas de conteúdo e ao final, alguns profissionais foram contratados para integrar o time de tecnologia do banco. “Temos investido cada vez mais em inovação e na troca de ideias e experiências com a comunidade. Por isso, tudo que pudermos aprender neste projeto será, sem dúvida, um ativo enorme para nós”, afirma Aydes Júnior, diretor de tecnologia do Banco Carrefour.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

