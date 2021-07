Feira de Produtos do Campo – Drive Thru tem nova edição no Sebrae, nesta sexta (2)

Produtores da agricultura familiar de Macapá e Porto Grande, garantem que podem manter o abastecimento do mercado interno com produtos do campo e valores diferenciados

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e parceiros, promovem Feira de Produtos do Campo – Drive Thru, atrás da sede do Sebrae em Macapá, na Avenida Manoel da Nóbrega, nos dias 2 e 3 de julho, sexta e sábado, das 8h30 às 18h, respectivamente. A feira conta com a apresentação cultural da Banda Rogério e Cia.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae (CDE) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (Faeap), Iraçu Colares, a feira reúne 50 produtores rurais, desta vez com exposição setorizada, entre elas, hortifrutigranjeiros, pescado, produtos industrializados e plantas ornamentais.

“O Sebrae realiza um evento de mercado que proporcione aproximação comercial entre a agricultura familiar e o público em geral. Com o formato Drive Thru, o cliente acessa o serviço de vendas de produtos sem sair do carro. Destacamos a importância da ação de apoio ao produtor rural que o Sebrae desenvolve, pois representam mais de 70%, de tudo que chega à mesa do amapaense. Precisamos auxiliá-los nesse processo de aceleração da comercialização, considerando que são produtos perecíveis e que os produtores podem perdê-los de maneira muito rápida”, disse o presidente do CDE/Sebrae/AP e da Faeap, Iraçu Colares.

Produtos

A Feira de Produtos do Campo apresenta em dois (2) uma demanda reprimida e para controlar o acesso em conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde (MS), a feira oferece a dinâmica, em que o consumidor não precisa descer do carro e tem a opção em comprar o sacolão fechado.

Produtora

A produtora de Porto Grande, na Rodovia Perimetral Norte, Kátia Baia Pereira (48), gera mais três (3) empregos, é formalizada e possui cadastro no Sebrae, Rurap e em associação.

“Participar das feiras no Sebrae é sempre uma grande oportunidade de negócios, nossa renda aumenta bastante e é muito gratificante ser uma das agricultoras selecionadas para participar”, disse a produtora Kátia Pereira.

A produtora traz do Município de Porto Grande para a Feira de Produtos do Campo – Drive Thru no Sebrae, doces de leite e de cupuaçu; in natura abacaxi, pupunha, coco, açaí

cupuaçu e tangerina.

A Feira de Produtos do Campo – Drive Thru, é um serviço de vendas de produtos, que o cliente não precisa sair do carro. No Sebrae, a estratégia de mercado para o produtor da agriculta familiar está sob a coordenação das unidades de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria (UAC/Agrin), gerente Larissa Queiroz; Políticas Públicas (UPP), Célia Almeida; Administração e Finanças (UAF), gerente Inês Barbosa; Inovação e Competitividade (Unic), gerente Bruno Castro; e Marketing e Comunicação (UMC), Sândala Barros.

Parceiros

Na Feira de Produtos do Campo – Drive Thru, são parceiros Sebrae, Governo do Estado do Amapá (GEA), Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (Faeap), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro), e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR).

