Prouni 2021: MEC divulga resultado da primeira chamada

Pré-selecionados precisam apresentar documentos para comprovar informações

O resultado dos pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (Prouni) está disponível para consulta na página do programa. A lista refere-se à primeira das duas chamadas que são realizadas pelo programa. Essa edição apresentou aumento de 21% no número de inscritos, quando comparado com a edição do segundo semestre de 2020, conforme dados do MEC.

O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições particulares de ensino para quem não tem ensino superior. Neste primeiro processo seletivo, 551.97 inscrições foram registradas. Na atual edição do Prouni foram ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais e 64.847 parciais. Segundo o MEC, 287.673 candidatos se inscreveram para esta edição do Prouni, enquanto o segundo semestre de 2020 registrou 228.444 inscritos.

Dos 10.821 cursos com oferta de bolsas para esta edição do Prouni, os dez que tiveram o maior número de inscritos foram: Medicina, Direito, Enfermagem, Administração, Psicologia, Fisioterapia, Pedagogia, Educação Física, Odontologia e Ciências Contábeis.

Resultado e Lista de Espera

O resultado do Prouni é feito em duas chamadas: a primeira, que foi divulgada ontem, e a segunda, que será divulgada no dia 3 de agosto. Os pré-selecionados precisam apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição, entre os dias 20 e 28 de julho. Para os pré-selecionados na segunda chamada, o período para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição é do dia 3 a 11 de agosto.

No Prouni, cada candidato pode fazer inscrição em até duas opções de curso, por isso o número de inscrição tende a ser até o dobro do número de inscritos, em cada uma das duas edições anuais do programa.

O candidato que não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas do Prouni ainda pode disputar uma bolsa por meio da lista de espera. Nos dias 17 e 18 de agosto, o candidato inscrito poderá manifestar interesse em participar da lista, cujo resultado será divulgado no dia 20 de agosto.

Para os pré-selecionados por meio da lista de espera, o período para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição é do dia 23 a 27 de agosto.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

