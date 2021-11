Concurso de artigos premia advogados com bolsa de estudo em curso nos EUA

Tema dos textos é sobre mudanças climáticas e direitos humanos; confira como participar

A Waghington College of Law, escola de Direito da American University, abriu as inscrições para o concurso de artigos acadêmicos para estudantes ou pessoas formadas na área de Direito. A competição premiará os melhores textos com uma bolsa de estudo com tudo pago para o Programa de Estudos Avançados em Direitos Humanos e Direito Humanitário da instituição.

Os participantes de qualquer nacionalidade concorrerão em duas categorias: textos escritos em inglês ou espanhol. As produções devem ser feitas a partir do tema Mudanças climáticas e direitos humanos: impactos, responsabilidades e oportunidades”. Outro critério é que o texto deve ter até 35 páginas, com espaçamento duplo e fonte Times New Roman tamanho 12.

Os candidatos que estiverem na graduação devem confirmar a formação do curso antes do prazo final de inscrição, que é até o dia 31 de janeiro de 2022 – mais informações podem ser conferidas aqui. Além dos artigos, os participantes devem inserir um currículo com, no máximo, três páginas. A organização do prêmio alerta que os textos devem ser escritos com formatação de “um artigo acadêmico com fontes relevantes”.

Em relação ao curso que será oferecido aos vencedores, a organização do concurso explica que a formação tem como objetivo “preparar ativistas e profissionais de direitos humanos que trabalhem para enfrentar os desafios crescentes do Estado de Direito aqui e ao redor do mundo”. Entre os benefícios da premiação estão:

– uma bolsa integral para o Programa de Estudos Avançados em Direitos Humanos e Direito Humanitário – para as opções de Diploma ou Certificado de Participação);

– despesas de viagem de ida e volta para Washington D.C.;

– alojamento em dormitórios universitários;

– diárias para despesas de subsistência;

– os melhores artigos também podem ser publicados na American University International Law Review.

*Com informações do Portal Estudar Fora

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

