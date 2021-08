Com remuneração de R$ 4 mil, Sebrae e CNPq abrem vagas para bolsistas no Amapá; veja edital

Selecionados atuarão no projeto Agentes Locais de Inovação. Inscrições vão até 16 de agosto pela internet e seleção terá 3 etapas.

Foi aberta pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae-AP) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) seleção de bolsistas para atuação no projeto Agente Local de Inovação, para atuação em Macapá e Santana.

Ao todo são 2 vagas disponíveis, com remuneração de R$ 4 mil e 12 meses de contrato. As inscrições seguem até 16 de agosto pelo site egaion.com.br, no valor de R$ 50.

Segundo o Sebrae, os Agentes Locais de Inovação (ALI) visitam as empresas, apresentam soluções e oferecem respostas às demandas do negócio. As mudanças geram impacto direto na gestão empresarial, na melhoria de produtos, processos e na identificação de novos nichos de mercado para os seus produtos e serviços.

Requisitos

A exigência para participação é ensino superior completo concluído no máximo nos últimos 10 anos, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Também é pedida experiência mínima de 6 meses atuando como profissional de nível superior em atividades relacionadas a pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação.

Processo de seleção

A definição dos bolsistas será feita através de análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos através de prova discursiva/objetiva e entrevista individual.

Primeiro, serão selecionadas 6 pessoas para a capacitação – nesta fase a remuneração é de R$ 2 mil, por um mês. Os 2 melhores dessa etapa serão indicados como Agentes Locais de Inovação ao CNPq. Os 4 restantes formaram o cadastro reserva.

Os bolsistas vão ser capacitados pelo Sebrae para implementarem inovações nas micro e pequenas empresas participantes do projeto Agente Local de Inovação.

Do G1 Amapá

