Possível tempestade tropical se forma nesta quarta no Caribe

Detectado com antecedência e ainda sem nome, a tempestade “AL 06” se formou a sudeste da Ilha de Porto Rico com ventos de 55 km/h.

Carine Gama

A trajetória deste sistema indica que ao longo da quarta-feira (11), a depressão tropical se intensifica para tempestade tropical. Em decorrência disto, as rajadas de vento ganham força e atingem as turísticas ilhas do Caribe como a República Dominicana e Porto Rico, com ventos de 75 km/h. A previsão ainda indica precipitações entre esta quarta (11) e a quinta-feira (12) , sobretudo na República Dominicana.

Acompanhe a rota desta tempestade

Simulação de modelos meteorológicos mais estendidos mostram a possibilidade da tempestade “AL 06” passar também pelo Haiti, leste de Cuba e sul da Flórida com rajadas de vento em torno dos 92 km/h até o dia 15 de agosto.

Não há indicativo que a tempestade tropical ganhará força o suficiente para ser classificada como furacão. A época entre junho e novembro é conhecida como temporada de furacões no Oceano Atlântico Norte.

Veja mais no Climatempo

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado