Parque de Ciência e Tecnologia integra a Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho ou Coworking

O Tagusvalley- Parque de Ciência e Tecnologia, localizado em Abrantes, integra a Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho ou Coworking no Interior disponibilizando uma solução qualificada para a instalação de empresas no nosso Conselho e agora também para as entidades públicas, com a adesão a este projeto da área governativa da Modernização do Estado e da Administração Pública, garantindo assim que os trabalhadores com vínculo de emprego público possam frequentar este espaço de forma gratuita.

Em Abrantes, o INOV.POINT- Acolhimento Empresarial e Empreendedorismo, no Tagusvalley, é a estrutura que acolhe esta iniciativa, estando já preparada com 28 espaços de cowork, com secretárias 1400×600, com proteção acrílica COVID-19, acesso a telecomunicações com fibra ótica, espaços comuns, sala de reuniões, copa e espaço de refeições. A Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho ou Coworking, que integra um total de 88 municípios, foi constituída pelo Governo no âmbito do Programa de Valorização do Interior que pretende contribuir para a fixação e atração de pessoas e de empresas no interior, promovendo também a partilha de experiências e ideias entre trabalhadores de vários contextos e origens. Para saber mais sobre as características do espaço, bem como as condições de utilização e custos associados no Parque de Ciência e Tecnologia, em Abrantes.

