James Webb: veja imagens do berçário estelar ‘Nebulosa da Tarântula’

A 161 mil anos-luz de distância, na galáxia da Grande Nuvem de Magalhães, a nebulosa é o lar das estrelas mais quentes e massivas conhecidas

Em mais um feito inédito, o telescópio James Webb, da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) conseguiu observar milhares de estrelas jovens nunca antes vistas vistas em um berçário estelar chamado 30 Doradus. Apelidado de Nebulosa da Tarântula pela aparência de seus filamentos empoeirados em imagens de outros telescópios, o berçário tem sido uma das favoritas dos astrônomos que estudam a formação de estrelas.

A Nebulosa da Tarântula está localizada a 161.000 anos-luz de distância. É lar das estrelas mais quentes e massivas conhecidas e os resultados encontrados pelo James Webb foram divulgados nesta terça-feira (6/9).

Os astrônomos focaram três dos instrumentos infravermelhos de alta resolução do Webb na Nebulosa. Segundo a Nasa, a região lembra a casa de uma aranha tarântula escavadora, forrada com sua seda. A cavidade da nebulosa na imagem do NIRCam do James Webb foi escavada pela radiação empolgante de um aglomerado de estrelas jovens massivas — representada pelos brilhos azuis nas imagens.

