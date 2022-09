Setembro amarelo: Dicas para cuidar da saúde mental no trabalho

Especialista orienta empresas a implementarem ações de conscientização no ambiente de trabalho.

As questões do autoconhecimento e da saúde mental têm sido cada vez mais pautadas nos últimos anos, seja em nosso ciclo social, nas redes sociais e nas empresas. A demanda por programas em prol da saúde mental do colaborador é uma necessidade atual no mercado corporativo. Uma pesquisa recente realizada pela Oracle apontou que 84% dos colaboradores brasileiros consideram que suas empresas precisam fazer mais para proteger a saúde mental dos colaboradores.



Para Vandson Cunha, sócio e diretor da Bematize, as empresas devem estabelecer boas ações que atendam às necessidades dos colaboradores

“Após dois anos de transição para novas formas de conciliar a vida profissional e pessoal, muitas empresas passaram a priorizar o bem-estar dos colaboradores. Embora apresentem boas práticas ligadas à saúde mental ou criação de campanhas de combate à sobrecarga do trabalho, é preciso institucionalizar uma maior flexibilidade de horários e folgas, proporcionar momentos de conexão, entre outros”, comenta.

Como forma de ajudar as empresas que buscam reconectar os seus colaboradores na retomada ao trabalho presencial, o especialista reuniu seis dicas que podem agregar na cultura organizacional.

Ofereça benefícios

Uma das formas de motivar o colaborador é oferecer benefícios flexíveis, ou seja, a autonomia do empregado em escolher o seu próprio benefício de acordo com seu momento de vida, que se tornou comum na pandemia e vem impulsionando e motivando colaboradores “Atualmente, diversas empresas oferecem novos benefícios, como auxílio-terapia, assistência para pets, descontos em medicamentos e academias, entre outros, que podem ser combinados com benefícios mais tradicionais, como plano de saúde e auxílio-refeição, dependendo da necessidade de cada pessoa”, acrescenta.

Apoie os colaboradores

De um lado, salários, benefícios e carreira têm sido fatores-chave para os colaboradores. Por outro, fatores nocivos que implicam na saúde mental, como por exemplo, desgaste emocional ou distanciamento do líder e equipe, se tornaram ameaças ao bem-estar do trabalho e podem comprometer a saúde do trabalhador. Segundo a especialista, é preciso apoiar campanhas que possam aprimorar o relacionamento no ambiente. “Faça eventos para incentivar uma maior conexão entre as pessoas, assim você mantém todos conectados. Deixe recados, envie mensagens e converse com eles. Você saberá quem precisa de apoio psicológico se tiver uma relação eficaz com o seu time”, sugere.

