Ouça “Dentro D’água a Gente Não Chora”, primeiro álbum de Jhimmy Feiches

A Amazônia pop revelada em uma paisagem sonora e o universo fantástico de Jhimmy Feiches chegam às plataformas digitais fazendo da música um instrumento de resistência

Na linha de frente das revelações que a Pororoca Sound traz do extremo norte do país com patrocínio da Natura Musical, o artista Jhimmy Feiches apresenta o álbum “Dentro D’água a Gente Não Chora”, que será lançado nesta sexta-feira, 30 de julho, em plataformas digitais e no site pororocasound.com.br.

Natural de Macapá, Jhimmy Feiches, além de cantor e compositor, é professor de língua inglesa. Por trás do nome artístico, revela a necessidade de criar uma personalidade extra na tentativa de separar a vida artística da rotina do jovem professor, José, numa dualidade pacífica e simultânea.

“Com o lançamento do primeiro álbum do artista, potencializamos as experiências coletivas, ao mesmo tempo em que celebramos a diversidade e a pluralidade cultural que move a cena cultural na atualidade. “Dentro D’água a Gente Não Chora”, reúne influências mundiais sem deixar de ser regional”, comemora Adriana Rodrigues, presidente da Ói Nóiz Akí e gestora administrativa da Pororoca Sound.

O cantor que também é compositor e arranjador recebe influências de muitos artistas nacionais, internacionais e referências da música produzida no Amapá, dentre elas, Patrícia Bastos que participa do álbum no feat “Pra mim”.

Na música “Dentro D’água a Gente Não Chora” que também intitula o álbum, a produção foi reforçada. Todas as faixas foram cuidadosamente projetadas, mas nesta, o trabalho ganhou maior atenção aos mínimos detalhes por ser o carro-chefe na divulgação para o mercado fonográfico, (spoiler alert!) também será a primeira desta leva a ter videoclipe pela Pororoca Sound e Natura Musical, previsto para o mês de agosto.

Este single metafórico tem função múltipla, apresenta a narrativa de origem e o imaginário Jhimmy Feiches, por outro lado, trata das ideologias de gênero, identidade e da autoafirmação, somando voz na exploração da singularidade do ser humano. Assim as músicas do álbum se tornam instrumento de resistência que subverte a retórica preconceituosa socialmente construída e reforça a presença LGBTQIA+ neste segmento cultural através de composições com linguagem acessível e carregada de conteúdo simbólico e ideológico.

Inovar sem deixar de lado as referências tradicionais, o legado que temos dessa Amazônia ameríndia, negra e cabocla, não é empreita fácil. Feiches aposta na música experimental e aguça as sensações, com o sempre lança mão de uma pitada apimentada de percussão combinada às cordas caribenhas que influenciam a música nortista.

A incubadora musical Pororoca Sound foi selecionada pelo programa Natura Musical, através do Edital 2020, ao lado de nomes como Linn da Quebrada, Bia Ferreira, Juçara Marçal, Kunumi MC, Rico Dalasam. Ao longo de 16 anos, Natura Musical já ofereceu recursos para mais de 140 projetos no âmbito nacional, como Lia de Itamaracá, Mariana Aydar, Jards Macalé e Elza Soares.

“Natura Musical sempre acreditou na força da música para mobilizar as pessoas. Para refletir esse propósito e dar espaço as diferentes vozes, a plataforma apoia artistas, bandas e projetos de fomento à cena capazes de amplificar debates como a diversidade, a sustentabilidade e o impacto positivo na sociedade”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

Sobre Natura Musical

Natura Musical é a plataforma de cultura da marca Natura. Desde seu lançamento, em 2005, o programa investiu cerca de R$ 174,5 milhões no patrocínio de mais de 518 projetos – entre trabalhos de grandes nomes da música brasileira, lançamento e consolidação de novos artistas e projetos de fomento à cenas e impacto social positivo. Os trabalhos artísticos renovam o repertório musical do País e são reconhecidos em listas e premiações nacionais e internacionais. Em 2020, o edital do Natura Musical selecionou 43 projetos em todo o Brasil e promoveu mais de 300 produtos e experiências musicais, entre lançamentos de álbuns, clipes, festivais digitais, oficinas e conferências. Em São Paulo, a Casa Natura Musical se tornou uma vitrine permanente da música brasileira, com uma programação contínua de lives, performances, bate-papos e conteúdos exclusivos, agora digitalmente.

