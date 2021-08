Paralimpíada: Brasil goleia Lituânia na estreia do goalball masculino

Seleção brasileira vence atuais campeões paralímpicos por 11 a 2



A seleção brasileira masculina de goalball estreou com uma grande vitória na Paralimpíada de Tóquio (Japão). Jogando no Centro de Convenções Makuhari Messe, o Brasil superou a Lituânia por 11 a 2, na noite desta terça-feira (24) em partida válida pelo Grupo A.

O triunfo do Brasil (atual bicampeão mundial da modalidade) teve um sabor especial, porque foi sobre os atuais campeões paralímpicos da modalidade. Os lituanos ficaram com o ouro em 2016, no Rio de Janeiro.

O Brasil abriu o placar logo aos dois minutos de partida, com Leomon Moreno. Mas a Lituânia conseguiu empatar dois minutos mais tarde com Pavliukianec.

Porém, a seleção brasileira era muito superior no confronto, e marcou mais três vezes antes do intervalo, com Leomon (em cobrança de penalidade) e Romário (duas vezes, uma delas em cobrança de penalidade).

O segundo tempo começou com três gols em sequência de Josemarcio. O ala, conhecido como Parazinho, marcou um em cobrança de penalidade e dois com a bola rolando.

Zibolis ainda conseguiu descontar para a Lituânia, mas Leomon e Romário marcaram mais um cada, e o ala Emerson, em sua estreia em Jogos Paralímpicos, ampliou para 10 a 2 em cobrança de penalidade.

O golpe de misericórdia foi o quarto gol do artilheiro do confronto, o ala Romário, que deu números finais ao marcador quando faltavam 56 segundos para o final.

A seleção brasileira masculina de goalball volta a entrar em ação na próxima quinta-feira (26), a partir das 1h15 (horário de Brasília), contra os Estados Unidos.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado