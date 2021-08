Batedores de açaí recebem capacitação em Santana

Os participantes recebem formação sobre a produção, manuseio e boas práticas de higiene com o produto

Anézia Lima

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza Formação para Batedores de Açaí, em parceria com a Empresa Ecoservice+. O objetivo, é capacitar empreendedores e empresários do segmento com conhecimento teórico e prático de produção e venda do produto.

Segundo o coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes, essa formação contribui para uma aproximação aos empreendedores desse segmento, para a profissionalização desses trabalhadores.

“É de suma importância, porque além de se posicionar como referência nesse fomento, nessa promoção da cultura do empreendedorismo, também representa a presença do Sebrae junto a esses empreendedores como principal indutor do estímulo à inovação, tecnologia e boas práticas de higiene”, explica o coordenador regional do Sebrae/AP, Iranei Lopes.

Os batedores de açaí recebem informações relacionadas a parte operacional, técnica e de soluções que impactam no dia a dia dos trabalhadores deste segmento, assim como a certificação pela participação no evento.

A Formação para Batedores de Açaí, ocorreu no Auditório do Escritório Regional do Sebrae em Santana, localizado na Avenida Rui Barbosa, 1193, no último sábado (14), de 15h às 19h. O treinamento contou com a participação de 18 empreendedores do segmento. As inscrições foram realizadas pelo WhatsApp (96) 99146-2754.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado