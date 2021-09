Aplicação da 3ª dose da vacina contra Covid-19 atende idosos de 85+ nesta quinta-feira (16); confira os demais grupos

As ações de oferta da segunda dose de CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer seguem normalmente no município.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) inicia nesta quinta-feira (16) a aplicação da terceira dose da vacina, chamada dose de reforço, contra a Covid-19 em Macapá. Os primeiros grupos atendidos serão os idosos acima de 85 anos, transplantados e imunodeprimidos. As ações também são destinadas aos aptos para a segunda dose.

Dose de reforço

Nesta quinta-feira serão atendidos com a chamada dose de reforço os idosos com idade a partir de 85 anos, transplantados e imunodeprimidos. A vacina está disponível das 8h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Álvaro Corrêa, Novo Horizonte, Pacoval, São Pedro, Marabaixo, Raimundo Hozanan, Rosa Moita, Fazendinha, Pedrinhas, Brasil Novo e Leozildo Fontoura. O Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes também realizará atendimento deste grupo.

Orientação do MS

De acordo com nota técnica do Ministério de Saúde, a medida se dá em função da redução progressiva da proteção nos idosos, especialmente aqueles que se encontram na faixa etária acima dos 80 anos que, segundo o documento, ficam mais propensos ao desenvolvimento de formas graves da Covid, o que pode estar ligado ao longo tempo da resposta imune depois da aplicação da segunda dose.

A aplicação desta dose nos demais grupos previstos na nota técnica será feita mediante orientação posterior do MS.

2ª dose de Astrazeneca

Pessoas com data para recebimento da segunda dose marcada até o dia 27 de setembro podem procurar os locais de vacinação de 9h às 15h. O imunizante está disponível nos pontos de drive-thru da Floriano Peixoto, Zerão, Curiaú e Marabaixo. Este grupo também será atendido na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

2ª dose de CoronaVac

Podem receber a segunda dose da CoronaVac as pessoas que estão com o prazo de recebimento marcado para esta quinta-feira. O imunizante está disponível de 9h às 15h nos pontos de drive-thru da Floriano Peixoto, Zerão, Curiaú e Marabaixo. Este grupo também será atendido na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

2ª dose de Pfizer

Pessoas que estão com data de recebimento da segunda dose de Pfizer marcada até o dia 27 de setembro podem receber o imunizante. A ação acontece das 9h às 15h, no Instituto Federal do Amapá, Universidade Estadual do Amapá, Universidade Federal do Amapá, Unidade Covid Santa Inês e Amapá Garden Shopping.

Documentação

Todos os públicos, seja de 1ª ou 2ª dose, deverão apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Para aqueles que receberão a dose de reforço, será necessário mostrar a carteira de vacinação com a indicação das primeiras doses tomadas.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado