Brasil Mais abre inscrições para terceiro ciclo do programa no Amapá

Por meio da aplicação de uma metodologia própria, o programa tem o objetivo de trabalhar o aumento da produtividade dos pequenos negócios amapaenses

Monalice Nogueira

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), proporciona por meio do Programa Brasil Mais, a abertura das inscrições para as empresas participarem do terceiro ciclo da iniciativa. Empreendedores interessados enquadrados no porte de ME, ou EPP podem realizar sua inscrição diretamente no site do Programa, clique aqui. O novo ciclo está previsto para iniciar em 1º de novembro, em formato híbrido (on-line e presencial).

A analista técnica da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Késsya Barros, destaca a diferença que o programa gera nas empresas que recebem o acompanhamento do Sebrae. “O nosso foco é fazer diferença aumentando a produtividade da empresa. A empresa interessada e que está participando, transforma a cultura de inovação da organização, gerando conhecimentos sobre a importância de ter indicadores de gestão, descobre uma nova maneira de resolver os problemas da empresa e por consequência, ganha um aumento da sua performance”, disse a analista técnica da Unic/Sebrae/AP, Késsya Barros.

Metodologia

Por meio da aplicação de uma metodologia própria, com uma jornada de inovação com duração de 4 meses, as empresas recebem o acompanhamento de um Agente Local de Inovação e participam de 9 encontros, sendo 6 encontros individuais e 3 encontros coletivos. Os encontros individuais podem acontecer no formato online ou presencial, o empresário é quem escolhe.

Prática

A jornada da inovação se divide em quatro etapas, são elas: problema, solução, implantação e avaliação. A empresa elege um problema para priorizar e nele aplicamos um sprint de inovação e por meio de técnicas e ferramentas, apresentamos a esse empresário uma nova forma de solucionar seus problemas, com foco no resultado que buscamos, que é aumentar o faturamento, reduzir os custos e incentivar uma cultura de inovação na empresa.

Sucesso

O Programa Brasil Mais é 100% subsidiado pelo Sebrae no Amapá, por isso, vale ressaltar que, nos ciclos 1 e 2 deste ano, a iniciativa teve 232 empresas aderidas, com resultados considerados positivos!

Dúvida

Para maiores dúvidas, contatar a gestora do Programa Brasil Mais, Késsya Barros, no contato (96) 99126-4215.

ALI

O Programa Brasil Mais é desenvolvido, a partir de um acordo de cooperação técnica firmado entre o Sebrae e o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de inovação nas micro e pequenas empresas, por meio de orientação proativa, gratuita, continuada e personalizada, e visa o aumento da produtividade dos pequenos negócios.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

