Feira para segmento Pet acontece no Sebrae

Com intuito de oferecer acesso à mercados, empreendedores têm a oportunidade de apresentar produtos diferenciados e novos serviços

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), apoia feira para 13 empresas de pet e uma (1) empresa de alimentação para animais. Na oportunidade, a instituição apoia realização do evento, intitulado ‘Macapá Expodog Show’, coordenado pelo Macapá Kennel Clube.

Segundo a gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae no Amapá (UAI), Mayara Fernanda, o mercado pet demonstra constante expansão. “O crescimento deste ambiente de negócios tem atraído cada vez mais pessoas interessadas em empreender no setor. Desta forma, o Sebrae tem a intenção de orientar e prestar consultoria, para que esta área possa deslanchar no mercado amapaense”, disse a gerente da UAI/Sebrae/AP, Mayara Fernanda.

Expodog Show

Sebrae no Amapá e a empresa do ramo de alimentos 3 Amores, apoiam a exposição intitulada ‘Macapá Expodog Show’, que objetiva qualificar e aprimorar os tutores de animais. Edição atende 55 animais e tutores para participar em desfile. Os inscritos podem aderir serviços de banho e tosa, atendimento médico e alimentação adequada.

Expositores

Participam da feira de pets, as empresas Zanini Agropet; Macapet; Pelos e Patas; Abinader Distribuidora; Clínica Veterinária São Francisco; Neto Paracorda Pet; Instituto Federal do Amapá (IFAP/Porto Grande); Agrocampo; República Pet; Distribuidora Katarina; Milênio Petshop; Celeiro Timbiras; e Panificadora Nossa Senhora de Fátima.

Dados

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o segmento pet apresenta crescimento de 11% ao ano e tende a ascensão. Mais de 140 milhões de pets vivem hoje nos lares brasileiros. Negócios do segmento incluem desde hospedagem até cuidados com a beleza dos animais.

Feira para segmento Pet ocorreu no estacionamento da Sede do Sebrae em Macapá, no dia 18 de setembro, das 8h às 18h.

Fonte: Sebrae Nacional

