Pesquisador da Embrapa Amapá dá dicas de redação científica para iniciantes

A palestra faz parte da live comemorativa da Revista Entomology Beginners

Detalhes importantes para comunicar de forma eficaz os resultados da pesquisa científica, como clareza, concisão e precisão, fazem parte do conteúdo da palestra do pesquisador da Embrapa Amapá, Ricardo Adaime da Silva, a ser transmitida em formato de live nesta segunda-feira, 4/10, das 15h às 16h (horário de Brasília), como parte da programação comemorativa ao primeiro ano da Revista Entomology Beginners. Este periódico é voltado para a publicação de pesquisas realizadas por estudantes de graduação (iniciação científica, observação científica ou trabalho de conclusão de curso) nas áreas da Entomologia e Acarologia.

A palestra intitulada “Redação Científica para Principiantes” será transmitida pelo link YouTube: https://youtu.be/ZNPIuzGuK6o, e tem o objetivo de discutir os conceitos fundamentais relacionados à redação científica. “Serão abordadas as principais etapas a serem seguidas para garantir a elaboração de artigos científicos de alta qualidade que assegurem a repercussão das pesquisas realizadas”, afirmou o doutor em Agronomia (Entomologia Agrícola) Ricardo Adaime, atuando principalmente nos temas moscas-das-frutas, controle biológico e parasitóides.

Com o tema “o papel do periódico na formação de novos cientistas”, a live comemorativa ao primeiro ano da Revista Entomology Beginners será realizada nos dias 4 e 5 de outubro, sendo organizada pela Revista, por meio de seu corpo editorial, e tem uma parceria do Projeto Entomologistas do Brasil e Embrapa Acre. O debate contará com diferentes instituições, além de editores do periódico. Os participantes do evento podem interagir e esclarecer dúvidas sobre os temas, por meio do envio de mensagens via chat.

“Serão oferecidas palestras sobre diferentes temáticas, como a importância de publicar desde a graduação, redação científica para principiantes e História da Entomologia Agrícola na Amazônia entre outros assuntos de interesse de alunos de graduação e pós-graduação. Além disso, durante a mesa redonda de encerramento, com a participação de membros do Conselho Editorial, vamos discutir o percurso de um ano da Revista, os resultados alcançados, os desafios e perspectivas futuras ”, explica o pesquisador da Embrapa Acre, Rodrigo Santos, editor-chefe da Entomology Beginners.

Sobre o periódico

Lançado em outubro de 2020, o periódico brasileiro Entomologia Iniciantes é dedicado à divulgação científica de resultados de pesquisas desenvolvidas na graduação, em formato de comunicações breves, nos idiomas português, espanhol ou inglês. São divulgados trabalhos acadêmicos como publicações científicas, relatórios de pesquisa, monografias e trabalhos de conclusão de curso, recebidos em fluxo contínuo e sem taxa de publicação para os autores.

A Entomology Beginners é uma revista jovem, mas já possui DOI (Digital Object Identifier), um indexador digital composto por números e letras, que identifica publicações on-line e permite verificar em que repositório o trabalho foi publicado. O DOI atribuído a um trabalho facilita seu acesso e aumenta conforme as chances de aceitação pela comunidade científica.

