Prefeitura envia mais 1.300 fardos de água mineral para o arquipélago do Bailique

Pacotes do líquido foram enviados em balsa através de parceria com o Governo do Estado.A Prefeitura de Macapá enviou no sábado (6) mais 1.300 fardos de água mineral para as comunidades do arquipélago do Bailique. A carga foi transportada em balsa através de parceria com o Governo do Estado do Amapá.

As equipes da Secretaria Municipal de Mobilização (Semopp) e Assistência Social (Semas) coordenam a logística das entregas. Até o momento, mais de 20 mil fardos de água mineral, contabilizando cerca de 190 mil litros, foram entregues à população das comunidades.

Desde o início do segundo semestre a localidade sofre com a crise da salinização da água. A Prefeitura de Macapá montou frentes de trabalho para abastecer a região com água potável. A previsão é que a força-tarefa continue atuando até o período do inverno, no primeiro semestre de 2021.

Vithória Barreto Secretaria Municipal de Assistência Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado