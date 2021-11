Companhia Casa Circo em Laranjal do Jari

A Companhia Casa Circo, por meio do Projeto Casa Circo Circula no Amapá, aprovado no Edital nº 003/2020 – Secult/AP – Carlos Lima “Seu Portuga” Seleção de Projetos Artísticos e Culturais realizará neste final de semana, 13, 14 e 15/11, a incursão até Laranjal do Jari, no sul do Amapá, aonde realizará uma apresentação do espetáculo “Chica Fulô De Mandacaru”.

Esta obra cênica já realizou circulação nacional, pelo projeto Palco Giratório do SESC, passando por vários estados brasileiros. Também, participou do Festival PAN (Potência das Artes do Norte) e do III Festival Curta Teatro em Macapá. Além da apresentação a Companhia irá promover uma oficina de teatro e um bate-papo sobre o espetáculo.

Com entrada gratuita, a apresentação será domingo, 14, às 20h na Escola Raimunda Capiberibe.

Para a realização do projeto, a Cia Casa Circo conta tem a colaboração de alguns parceiros: Oí Nóiz Akí e Prefeitura de Laranjal do Jari. Vale ressaltar que “Este projeto é apoiado pela Secretaria de Estado da Cultura do Amapá Secult AP, com recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de Junho de 2020”.

SINOPSE:O espetáculo “Chica, Fulô de Mandacaru”, conta de forma lúdica a história da mulher de ontem e de hoje que luta para se afirmar em uma sociedade patriarcal. Chica, após se defender da violência do homem a quem era prometida de casamento é jurada de morte e assim, parte para longe de José Aparecido, seu prometido. Nessa jornada ela encontra outras mulheres iguais a ela, mulheres que perderam sua liberdade por conta da violência de seus companheiros. Nesta longa caminhada em busca de liberdade, Chica se depara com a saudade da família e do lugar onde nasceu. Assim, em meio ao tormento das lembranças e a dor de partir de sua terra, a história de Chica é contada em uma linguagem poética, ora pela voz de um Brincante, ora pela voz da própria Chica, que cantando vai recordando e desvendando todos os fatos ocorridos e que ocasionaram sua partida.

Ficha Técnica:Cia Casa Circo de Artes IntegradasEspetáculo: Chica Fulô de MandacaruDuração: 56 minutosClassificação: LivreElenco: Ana Caroline e Jones BarsouIluminação: Paulo RochaAssistente Técnico: Dyego Bucchiere

