Estudantes brasileiros ganham bolsa de estudo para graduação nos EUA

As inscrições para mais uma edição do Programa Oportunidades Acadêmicas da rede EducationUSA estão abertas. O programa oferece orientações a estudantes que desejam estudar nos Estados Unidos e disponibiliza bolsas de estudos em cursos de graduação e pós-graduação nos EUA a jovens brasileiros de baixa renda. As inscrições para as bolsas de graduação ficarão disponíveis até o dia 10 de janeiro de 2022.

Para participar, os candidatos além de serem de famílias de baixa renda devem ter inglês avançado, estar no 2º ou 3º ano do Ensino Médio em 2022 ou ter se formado em 2021, possuir trajetória com excelência acadêmica e ter atividades extracurriculares que mostram envolvimento comunitário, acadêmico e de liderança.

Para graduação, a organização do programa alerta que a seleção não contempla alunos que estejam interessados em Medicina, Direito, Veterinária, Odontologia ou Psicologia, pois esses cursos são feitos a nível de pós-graduação. O processo seletivo para interessados nas modalidades Mestrado e Doutorado estão encerradas.

Os selecionados terão cobertos todos os custos do processo de candidatura a universidades americanas, como: material de estudo, taxas de inscrição para as provas exigidas, transporte e acomodação quando necessários, taxas de inscrição das universidades, tradução e envio de documentos.

O Oportunidades Acadêmicas é um programa do Departamento de Estado dos EUA oferecido há 15 anos no Brasil através da rede EducationUSA. Desde sua criação, em 2006, o programa já auxiliou mais de 500 participantes no processo de candidatura em graduação, mestrado e doutorado.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

