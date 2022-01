Brasil registra 695 óbitos por Covid-19 e atinge maior média móvel desde setembro de 2021

O Brasil registrou 695 óbitos decorrentes da Covid-19 nas últimas 24 horas, o que faz com que a média móvel de mortes diárias nos últimos sete dias avance para 523. O número é o maior desde o dia 30 de setembro de 2021, quando 540 pessoas eram vitimadas pelo coronavírus diariamente no país.

Em comparação com a média móvel obtida há 14 dias, é possível observar um aumento de 243%. Com o último resultado, divulgado na noite do último sábado (29), o Brasil chega aos 626.643 óbitos pela doença desde o início da pandemia. O cenário real pode ser ainda mais pessimista, já que não houve registros de Goiás, Rondônia e Roraima.

Já os testes positivos também observam uma alta. No período abordado, foram 207.316 novos casos de Covid-19 no Brasil, que fazem o país chegar aos 25.247.477 contágios em quase dois anos. A média móvel é de 183.896 positivados diariamente, o que representa uma variação de +165% em relação aos dados obtidos há duas semanas.

