Brasil fechará fronteiras aéreas para seis países da África

Para conter a nova variante do coronavírus, o Brasil anunciou o fechamento das fronteiras aéreas com seis países da África. A informação foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Na conta oficial do Twitter, o ministro disse, nessa sexta-feira, que medida foi tomada como forma de resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia. E adiantou que uma portaria deverá ser publicada ainda neste sábado para começar a vigorar a partir da próxima segunda-feira.

A restrição afetará os passageiros oriundos da África do Sul, Botsuana, Lesoto, Eswatini, Namíbia e Zimbábue.

A nova cepa do coronavírus identificada pela primeira vez na África do Sul, batizada de ômicron, foi declarada nesta sexta-feira uma variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde.

Ainda nessa sexta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou ao governo que restrinja os voos e viajantes de países do sul do continente africano, entre eles a África do Sul.

A decisão brasileira seguiu restrições de viagens impostas por diversos países, como Reino Unido, Estados Unidos e a União Europeia.

*Com informações da Agência Brasil.

