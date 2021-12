Cerimônia encerra acompanhamento técnico para Turma Sebrae Delas Mulher de Negócios

Ciclo finaliza para turma piloto que conta com 120 empreendedoras dos municípios de Macapá e Santana

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove cerimônia de encerramento para a turma piloto do Projeto Sebrae Delas, intitulada Mulheres de Negócios. Evento tem como programação principal, a Palestra Agora é Com Vocês, ministrada pela especialista em Desenvolvimento Comportamental, Cristiane Pereira.

Segundo o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE), Iraçu Colares, o projeto estimula a evolução do protagonismo feminino em negócios locais. “O Sebrae assessora e apoia ações empreendedoras no Amapá e nesses quase 24 meses de projeto, ao observarmos o desenvolvimento das participantes, acreditamos ainda mais na liderança da mulher”, disse o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e CDE, Iraçu Colares.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, expressa a importância de mulheres à frente de negócios. “Desenvolver ações para o público feminino significa mudar realidades. O Projeto Sebrae Delas pode ser um divisor de águas na vida das participantes que buscam independência e sucesso no mercado”, declara a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

Sebrae Delas

Com lançamento em julho de 2020, a turma piloto do Sebrae Delas Mulher de Negócios, tem como objetivo, aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres e busca valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres, difundindo e profissionalizando a cultura empreendedora.

As empreendedoras selecionadas recebem acompanhamento técnico para desenvolver aspectos de gestão, empreendedorismo, comportamento, planejamento estratégico, gestão financeira e marketing.

Palestra

A Palestra Agora é Com Vocês, ministrada pela coach, Cristiane Pereira, aborda a importância da própria responsabilidade para alcançar objetivos e resultados profissionais ou pessoais desejados. A palestra visa passar a mensagem da essencialidade na continuação do processo de autoconhecimento para o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais empreendedoras na superação de medos, limitações e adversidades.

Pesquisa

De acordo com a gestora do Sebrae Delas do Sebrae no Amapá, Rejane Reis, a pesquisa sobre Empreendedorismo Feminino no Brasil realizada em 2019 pelo Sebrae Nacional, aponta que em 2018, o Brasil teve a 7ª maior proporção de mulheres nos empreendedores iniciais entre 49 países. Em 2017, foi a 3ª maior e a proporção de negócios por necessidade é maior no grupo das mulheres, que totaliza 44% e 32% no caso dos homens.

“Para nós, apoiar a inclusão produtiva das mulheres significa contribuir para a liberdade econômica, pois é a porta principal para a conquista das outras liberdades. Encerramos esse ciclo com muitas conquistas e aprendizados ao levar muita informação e conhecimento para as empreendedoras. Vamos celebrar esse ano que encerra e nos preparar para um novo ciclo em 2022”, conclui a gestora do Sebrae Delas, Rejane Reis.

Coordenação

O encerramento da Turma Sebrae Delas Mulheres de Negócios, ocorreu na Sede da instituição em Macapá, no Salão de Eventos Macapá, nesta segunda (6), às 19h.

