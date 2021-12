Nacer realiza café da manhã beneficente de Natal no formato Drive-Trhu

As festas de fim de ano se aproximam e o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) vai realizar seu tradicional Café Beneficente de Natal no dia 12 de dezembro, no formato de drive-trhu, com retirada na sede da entidade das 8h às 12h.

Os interessados em adquirir um dos pacotes, que terão todos os valores revertidos para as despesas mensais do Nacer, podem adquirir os bilhetes antecipadamente através do telefone (92) 98428-7454. A retirada dos kits será feita na manhã do domingo 12 de dezembro, na sede da instituição, localizada na Rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez de Novembro em Manaus.

Para o café da manhã especial o Nacer preparou dois diferentes pacotes: Super e Fit. Quem optar pelo Super, com valor de R$30, leva para a casa suco natural, café com leite, fatias de bolo de milho e bolo de leite, tapioca, pão com tucumã e queijo, pote de frutas, porção de banana frita e farofa de charque. Já o kit Fit, que custa R$15, tem café preto, macaxeira cozida, porções de pupunha, cará, batata doce e banana cozida, pote de frutas, ovo cozido e suco verde.

“Essa é uma época de celebração e também de intensificar a ajuda ao próximo. Todos que adquirirem nossos pacotes do Café de Natal podem ter a certeza de que estarão fazendo muito bem às crianças e que irão receber uma refeição preparada com muito carinho e gratidão”, afirma o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues.

