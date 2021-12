Mais de 60% da população de Macapá já está imunizada contra a Covid-19

Vacinômetro traz dados atualizados da vacinação contra a Covid-19 em Macapá

Diariamente a Prefeitura de Macapá oferta a vacina contra a Covid-19 em pontos espalhados pela cidade. Nesta etapa da campanha, o usuário pode iniciar o seu esquema vacinal, tomar a segunda dose ou então a dose de reforço. Em função desse esforço em aumentar a cobertura no município, 61,92% da população já está imunizada contra o coronavírus, que são pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única da vacina. O dado é do LocalizaSUS, sistema do Ministério da Saúde.

Em relação à primeira dose, já foram aplicas em 318.059 doses, o que representa a cobertura de 91,77% do público geral vacinável. O vacinômetro da Prefeitura, que apresenta os dados do avanço da vacinação na capital, mostra ainda que, até o momento, 528.025 doses dos imunizantes contra a Covid-19 foram administradas, sendo 71,37% do total de doses recebidas pelo município.

Paralelo a isso, já foram aplicadas 9.178 doses de reforço, e nas últimas 24h foram aplicadas 2.488 doses da vacina contra o coronavírus.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

