China retira embargo contra carne bovina do Brasil após suspensão da compra por meses

País é o maior comprador do produto; informação foi dada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou na manhã desta quarta-feira (15) que a China retirou o embargo contra a carne bovina vinda do Brasil. A pasta não informou quais cortes voltarão a ser vendidos.

A China é a maior compradora de carne bovina do Brasil, sendo responsável por quase metade das exportações do produto por parte do país. A decisão fez as vendas caírem 43% em relação ao mesmo mês em 2021, de acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).

Em setembro, os chineses suspenderam a compra de carne bovina do Brasil após dois casos atípicos da doença da vaca louca serem registrados em Minas Gerais e no Mato Grosso. A medida atende aos protocolos sanitários impostos pelo país.

Mesmo sem riscos para a China, a opção do governo foi por manter a decisão durante meses. Em novembro, o país liberou a importação de lotes de carne bovina certificados antes do embargo do dia 4 de setembro, mas a medida seguiu em vigor.

Via Tv Cultura

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado