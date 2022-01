Ainda com dados incompletos, Brasil registra 76 mortes por Covid-19 em 24h

O Brasil registrou 76 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 619.209 vítimas desde o início da pandemia. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Os problemas no sistema de informações do Ministério da Saúde continuam, afetando no monitoramento da pandemia no país.

Roraima e Sergipe não divulgaram os dados nesta segunda-feira (3). Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins estão com dados represados. São Paulo está com informações incompletas.

Com os números de hoje, a média móvel de mortes dos últimos sete dias é de 96. Desde o dia 30 de dezembro, a média está abaixo de 100. Mas, vale ressaltar que os números podem ser maiores devido os problemas no DataSUS.

O país também registrou 11.850 casos nas últimas 24 horas. Dessa maneira, o Conass contabilizou 22.350.078 testes positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. A procura por testes aumentou nas últimas semanas, indicando que mais pessoas estão apresentando os sintomas da doença.

Com os dados contabilizados hoje, a média móvel de casos dos últimos sete dias é de 8.400. Assim como acontece no número de óbitos, as infecções devem ser maiores. Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, bateram recorde de contaminados após a chegada da variante ômicron.

