Mundo registra recorde com 2,4 milhões de casos de Covid em 24 horas

EUA impulsionaram os números com a marca de 1 milhão de infectados pela doença em apenas um dia

Nas últimas 24h, o mundo registrou um recorde de 2,4 milhões de novos casos de Covid-19. Grande parte dos recentes infectados pertence aos Estados Unidos, que, pela primeira vez desde o começo da pandemia, passou da marca de 1 milhão de casos de Covid-19 em apenas um dia.

A cidade de Nova York voltou a ser o epicentro da doença no país. O grande aumento no número de infectados já afeta o funcionamento da metrópole, onde duas linhas do metrô estão fechadas porque funcionários ficaram doentes.

De acordo com os dados do “Our World in Data”, projeto da Universidade de Oxford, também foi a primeira vez em que o mundo registrou mais de 2 milhões de novos casos da doença.

O aumento de casos de infecção está relacionado a variante Ômicron, que tem alta taxa de transmissão. Porém, o número de mortes continua em queda.

Nos últimos 7 dias, a média de óbitos no mundo caiu abaixo de 6 mil pela primeira vez desde outubro de 2020. O avanço da vacinação teve grande impacto para conter o avanço da doença.

Veja matéria completa do Jornal da Tarde:

