Brasil contabiliza 175 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O país também registrou 18.759 casos neste período, segundo o Conass

O Brasil registrou 175 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 619.384 vítimas desde o início da pandemia. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), divulgados nesta terça-feira (4).

Com os números de hoje, a média móvel de mortes dos últimos sete dias é de 97. Desde o dia 30 de dezembro, a média está abaixo de 100. Entretanto, vale ressaltar que os números podem ser maiores devido os problemas no DataSUS.

Casos

• 18.759 no último período.

• 22.323.837 acumulados.



Óbitos

• 175 no último período

• 619.384 óbitos acumulados.



O país também registrou 18.759 casos nas últimas 24 horas. Dessa maneira, o Conass contabilizou 22.323.837 testes positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. A procura por testes aumentou nas últimas semanas, indicando que mais pessoas estão apresentando os sintomas da doença.

Com os dados contabilizados hoje, a média móvel de casos dos últimos sete dias é de 9.876. Assim como acontece no número de óbitos, as infecções devem ser maiores. Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, bateram recorde de contaminados após a chegada da variante ômicron.

