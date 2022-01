Influenciadora que disse que “vacinas matam” morre de Covid-19 nos Estados Unidos

Cirsten Weldon, influenciadora estadunidense anti-vacina, morreu por conta da Covid-19 na última sexta-feira (7). A disseminadora do QAnon chegou a dizer que “vacinas matam, não tomem isso!” A conspiratória testou positivo para o coronavírus no último dia 28.

O QAnon é um grupo de extrema direita que acredita haver uma seita formada por adoradores de Satanás, pedófilos e canibais que conspiraram contra Donald Trump durante seu mandato. Cirsten propagava essas ideias, além de outras teorias da conspiração.

Leia mais: São Paulo dá sequência à vacinação contra a Covid-19 nos grupos elegíveis

Com a ascensão da variante ômicron do SARS-CoV-2, o mundo registra recordes diários de contágios atualmente. No entanto, a vacinação contra a Covid-19 faz com que a curva de mortes não avance.

Para a influenciadora, o “globalista” Joe Biden recebido bilhões de dólares da China para que ele deixasse o país testar sua “nova arma climática” no Texas (EUA).

