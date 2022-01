Duas vítimas do deslizamento em Capitólio (MG) seguem desaparecidas

A queda de uma rocha na cidade turística de MG provocou sete mortes

Duas pessoas seguem desaparecidas em Capitólio (MG) após a tragédia do último sábado (8) que vitimou oito. Bombeiros e mergulhadores seguem no local. As buscas foram suspensas durante a noite, mas retornaram na manhã deste domingo (9).

Leia mais: Prêmio da Mega-Sena acumula após sorteio sem vencedores e chega a R$ 11 milhões

Na ocasião, uma rocha se soltou de um dos cânions e atingiu diversas embarcações no local. Cerca de 32 pessoas foram atendidas, e 27 delas já foram liberadas. Imagens do momento circulam nas redes sociais. Por mais que a maioria tenha sofrido ferimentos leves, há registros de pessoas com fraturas expostas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado