“Desastres naturais estão aumentando significativamente no Brasil”, alerta físico

Paulo Artaxo falou sobre as mudanças climáticas em entrevista exclusiva à TV Cultura

Chuvas que deixam centenas de mortos e milhares de desabrigados em diversos estados brasileiros, temperaturas que não condizem com a estação do ano, a queda da rocha que vitimou oito pessoas em Capitólio (MG). Todas essas tragédias são decorrentes de mudanças climáticas, que só crescem no Brasil.

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cultura, da TV Cultura, o físico Paulo Artaxo lembrou que “os desastres naturais estão aumentando significativamente no Brasil.” Para ele, é necessário “fazer um mapeamento das principais áreas de risco” e “tomar medidas que possam proteger a população”.

“Nós temos que ter um plano estratégico para se adaptar às mudanças climáticas e também ter uma defesa civil muito mais bem estruturada para que possa haver uma minimização dos danos na população em geral. Então é muito importante que o país se prepare melhor para essas populações”, afirmou.

