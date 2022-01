Pesquisa aponta Lula com 41% das intenções de voto e Bolsonaro com 24% nas eleições

Brigando por fora, estão Sergio Moro, Ciro Gomes, João Doria e Rodrigo Pacheco; votos brancos e nulos somam 7%

A pesquisa VTG-Exame divulgada na última quinta-feira (13) aponta que o ex-presidente Lula (PT) deve liderar o primeiro turno das eleições presidenciais neste ano, com 41% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com apoio de 24% dos eleitores.

Na terceira posição, está o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 11% das intenções de voto. Com 7%, o ex-prefeito, governador e ministro Ciro Gomes (PDT) aparece em quarto lugar. João Doria (PSDB) e Rodrigo Pacheco (PSD), atuais governador de São Paulo e presidente do Senado, respectivamente, brigam por fora, com 4% e 1%.

Enquanto votos brancos e nulos somam 7%, 4% dos entrevistados estão indecisos. Demais figuras citadas não somam 1% do total. Cerca de 1.500 pessoas a partir dos 16 anos foram ouvidas entre os dias 9 e 13 de janeiro para a realização do levantamento.

Os números mudam um pouco na pesquisa espontânea, ou seja, sem a indicação dos nomes. Neste cenário, estão Lula com 34%, Bolsonaro com 20%, Moro e Ciro com 4% e Doria com 1%. 25% não souberam responder, e a opção por nenhum possível candidato chegou aos 12%.

