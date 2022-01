Governo do Maranhão inicia vacinação infantil contra a Covid-19 nesta sexta-feira (14)

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou nesta sexta-feira (14) a imunização de crianças entre 5 e 11 anos de idade contra a Covid-19. O ato que marcou o início da vacinação do grupo aconteceu às 15h, no Shopping da Criança, em São Luís.

Como ato simbólico, foram vacinadas uma criança indígena e uma criança com comorbidade, atendidas no Shopping da Criança. A solenidade contou com a presença do governador Flávio Dino.

“Superei a Covid. As vacinas foram decisivas. Mais uma vez e sempre, a minha homenagem aos profissionais da saúde. E a minha gratidão por todas as orações e mensagens. A ciência venceu, graças a Deus”, disse o governador recuperado da Covid-19 nas redes sociais.

Leia também: Bolsonaro volta a alegar fraude nas eleições de 2018 sem apresentar provas

O Maranhão receberá 50 mil doses de vacina do imunizante Pfizer. O Ministério da Saúde fará a entrega de doses semanais até contemplar aproximadamente um milhão de crianças no Maranhão nesta faixa etária.https://f6ff52fe1cff10b733bb13ab15313e21.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Cabe a SES fazer a distribuição dos imunizantes aos 217 municípios, dentro de 48h após a chegada das vacinas, por meio de transporte aéreo e terrestre. A expectativa da SES é que a aplicação da primeira dose da vacina para crianças entre 5 e 11 anos seja concluída até o mês de março.

São Paulo também iniciou a vacinação do grupo nesta sexta-feira. A primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no estado foi o indígena Davi Seremramiwe Xavante , de 8 anos. O momento foi registrado às 12h no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Leia também: Rio de Janeiro amplia oferta de testes para Covid-19 nos centros de testagem

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado