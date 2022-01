Conheça Davi Seremramiwe Xavante, primeira criança vacinada contra a Covid-19 em SP

A primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no estado de São Paulo foi o indígena Davi Seremramiwe Xavante , de 8 anos. O momento foi registrado às 12h desta sexta-feira (14) no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Davi mora em Piracicaba, no interior do estado, mas é natural de Mato Grosso, de uma tribo da etnia Xavante. Ele já estava na capital para realizar um tratamento médico para uma doença genética, no Hospital das Clínicas da USP.

Em São Paulo, Davi mora com a antropóloga Fernanda Veigas. Ele é filho do cacique Jurandir Siridiwe.

O evento de vacinação de Davi foi simbólico para o início da imunização das crianças de cinco a 11 anos de idade contra o coronavírus. Na cidade de São Paulo, a vacinação do grupo só começará na próxima segunda-feira (17).

Nas redes sociais, o momento foi compartilhado e comemorado.

Dia histórico! Emoção em ver nossas crianças sendo vacinadas. Alívio para pais e mães, que aguardavam ansiosamente pela imunização e proteção de seus filhos. A vacina salva! 💉🙏 pic.twitter.com/9DJ36hXKXg — João Doria (@jdoriajr) January 14, 2022

