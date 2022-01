Um ano depois, nenhuma autoridade foi punida pelas mortes por falta de oxigênio no Amazonas

Esta sexta-feira (14) marca exatamente um ano de que foi registrada uma falta de oxigênio no sistema de saúde do Amazonas. Em meio à pandemia e a um surto de Covid-19, dezenas de pessoas foram vitimados pela doença por não terem acesso ao recurso.

Centenas de pessoas tiveram que ser transferidas às pressas para outros estados. Até o momento, nenhuma autoridade foi responsabilizada ou punida. A cidade mais afetada foi a capital Manaus.

Na época, o estado registrava recordes de novos casos e mortes por conta do coronavírus e sofria com a cepa P.1 do SARS-CoV-2, chamada de “variante de Manaus”. O Amazonas foi a primeira unidade federativa do país a sentir os efeitos da segunda onda da Covid-19 no Brasil.

