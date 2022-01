Quinze pessoas são resgatadas de brinquedo em pane em parque de diversões de Manaus

Karol Rocha – Da Revista Cenarium

MANAUS – Quinze pessoas ficaram presas em um brinquedo de um parque de diversões de Manaus após uma pane mecânica na noite desse domingo, 16. A pane deixou os brincantes a uma altura de mais de 10 metros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), quatro viaturas atenderam a ocorrência. O centro de operações foi informado da ocorrência pela responsável do parque, Arlete Aquina. Ainda segundo a corporação, a gerente do parque, Conceição Fátima Gemenes, foi orientada a realizar uma manutenção nos brinquedos.

Uma pessoa sofreu desmaio e foi transportada pela equipe dos bombeiros para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. Por volta das 21h, as pessoas já haviam sido retiradas do brinquedo.

A reportagem entrou em contato com os representantes do parque e aguarda um posicionamento sobre a situação.

Assista ao momento em que as pessoas ficaram presas no brinquedo:

