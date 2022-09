Estudante de Jornalismo da UFAM vence prêmio nacional Ricardo Boechat 

A 3ª edição do Prêmio Ricardo Boechat de Jornalismo Político da Escola do Parlamento de Itapevi (SP) teve como um dos vencedores o graduando em Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Vinicius Souza, que também é integrante do projeto Portal da Ciência.

Com a reportagem intitulada “Saneamento Básico: um direito de todos, um privilégio para poucos”, a equipe Coletivo Fonte 5, formada por Vinicius Souza, Eduardo Schmitt, Felipe Barbosa, Karla Santos e Tainá Oliveira, abordou o descaso nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do País.

Além de receber as melhores notas da Comissão Julgadora, a reportagem ainda venceu na categoria “Votação Popular”, com mais de 1,7 mil interações no Facebook. As premiações são divididas com mais quatro jornalistas dos estados da Bahia (BA), São Paulo (SP) e Rio Grande do Sul (RS), que juntos formam o Coletivo Fonte 5.

Como representante da Região Norte, Vinicius levantou a questão do drama vivenciado na capital amazonense, especialmente por moradores do bairro Educandos, localizado na Zona Sul de Manaus. “Conhecer a realidade de quem não possui água encanada, coleta e tratamento de esgoto, nem limpeza urbana foi marcante. Ver os dados estatísticos é uma coisa, mas não tem comparação com pisar, de fato, onde acontece o problema e conversar com as vítimas”, destacou o estudante.

Vinicius é integrante há mais de um ano do Portal da Ciência, projeto de extensão de Divulgação Científica do curso de jornalismo da Ufam, atuando em diversos quadros audiovisuais com a orientação da professora Dra. Cristiane Barbosa. “Participar por mais de um ano das atividades de divulgação científica do Portal da Ciência contribuíram de forma significativa para o meu desenvolvimento técnico e profissional para emplacar uma atividade como essa e alcançar junto à equipe do Coletivo 5 este prêmio”

Segundo o último relatório do Instituto Trata Brasil, emitido em abril, Manaus ocupa a 11ª pior colocação entre as 100 maiores cidades do país, com pouco mais de 21% da população atendida com coleta de esgoto. Nas últimas colocações, ainda aparecem as capitais Belém (PA), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Macapá (AP). O descaso abre brechas para proliferação de doenças mortais e um colapso no Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros problemas.

“Como se tem repetido, 2022 é um ano eleitoral. Aqueles que irão exercer seu direito de sufrágio, precisam estar cientes de que o problema é estrutural, por isso devem votar em quem entende e quer mudar a situação. Não em candidatos que pretendem varrer para baixo do tapete”, complementou.

Para a coordenadora do Portal da Ciência e docente do curso de Jornalismo da FIC, Cristiane Barbosa, a conquista mostra que a universidade está formando jornalistas de alto nível. “Ver um aluno se desenvolver e se projetar nacionalmente é muito satisfatório para toda comunidade acadêmica da FIC/UFAM. O convite para participar do prêmio foi compartilhado e Vinicius foi o único do curso a atender o chamado e conseguiu desenvolver uma reportagem tão importante junto a equipe do Coletivo 5, mostrando o cenário crítico do saneamento básico no Norte. O trabalho desenvolvido com ele no Portal da Ciência está gerando frutos promissores. Parabéns a toda equipe envolvida”, destacou a docente.

Sobre o Coletivo Fonte 5

O Coletivo Fonte 5 nasceu para denunciar o descaso do Estado brasileiro e a falta de investimento na ampliação dos recursos hídricos de qualidade para todos. Em especial, às regiões afastadas dos centros urbanos e mais pobres. O problema prejudica a vida de milhares de brasileiros, que ainda sofrem e continuarão sofrendo com os impactos das mudanças climáticas.

Sobre o Portal da Ciência

Em 2022, o Portal da Ciência completa 15 anos de fundação pelo professor do curso de Jornalismo, doutor Allan Rodrigues. É um projeto de extensão voltado à divulgação científica, em especial nas mídias sociais digitais, conta com a participação ativa de alunos do curso de Jornalismo da Ufam com a coordenação da professora doutora Cristiane Barbosa. No projeto, os alunos experienciam as práticas do jornalismo no dia a dia com a produção de notícias e produtos sobre as temáticas científicas, levando à sociedade o resultado de pesquisas científicas. O perfil do portal no Instagram é @portal.da.ciencia.

Créditos: Cristie Sicsu

