‘Alívio e felicidade’, diz primeira vacinada contra Covid-19 em Macapá

A imunização contra o Coronavírus iniciou na capital no dia 19 de janeiro. Dona Maria José foi a primeira a receber a vacina contra o vírus.

‘Alívio e felicidade” foram as palavras da dona Maria José dos Santos ao receber a primeira dose de CoronaVac aplicada pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan. Nesta quarta-feira (19) completa um ano do início da aplicação do imunizante, um momento de esperança para os munícipes que acreditam que as vacinas salvam vidas.

“Hoje faz um ano que recebi a dose de CoronaVac pelas mãos do prefeito. No momento fiquei nervosa, ia estar representando pessoas que tinham pressa em se vacinar. Após receber a dose, só senti alívio e felicidade”, conta a profissional.

Até o momento, mais de 70% da população vacinou contra o vírus. A Prefeitura de Macapá segue, diariamente, nas ações de vacinação para alcançar a todos.

“Estamos trabalhando para imunizar toda a população, pois sabemos da importância que é essa medida para vencermos a pandemia. Lembrando que é essencial continuarmos com os cuidados, como uso de máscara e álcool em gel”, ressalta o chefe do executivo municipal.

Após um ano, dona Maria José já está com as três doses em dia. Para ela, a vacina protege e evita a circulação do vírus. “Cheguei a ter sintomas iguais aos da Covid, porém os exames laboratoriais descartaram. Hoje temos a vacina como nossa aliada nesta luta”, complementa a enfermeira.

Vacinação em MacapáDesde o início da vacinação, Macapá recebeu 787.130 doses de imunizantes. Em relação à primeira dose, foram aplicadas 322.021, o que representa 92,91%. Já com a segunda dose e dose única foram 208.890 pessoas alcançadas, isso significa 64,87%. Esses dados são disponibilizados pelo sistema Localiza SUS, do Ministério da Saúde.

O primeiro público a se vacinar no município foram os profissionais da saúde, em seguida, idosos e pessoas com comorbidade. No dia 4 de junho a vacinação foi aberta para todos os públicos, iniciando pela idade de 59 anos. Lembrando que a dose de reforço continua disponível para estes públicos.

Nesta segunda-feira (17) foi a vez das crianças com idade de 10 e 11 anos. Paralelo a eles, as crianças de 5 a 11 que possuem alguma comorbidade também já podem receber seu imunizante.

