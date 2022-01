Anvisa aprova aplicação da CoronaVac em pessoas dos três aos 17 anos de idade

Imunizante do Instituto Butantan não poderá ser disponibilizado aos imunossuprimidos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, no início da tarde desta quinta-feira (20), a aplicação da CoronaVac em pessoas dos seis aos 17 anos de idade. No entanto, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac não poderá ser disponibilizada aos imunossuprimidos.

Junto às decisões já citadas, também foi definido pela diretoria colegiada da Anvisa que o imunizante está liberado ao público com comorbidades, e o intervalo entre as duas doses no grupo será de 28 dias. Diferentemente da vacina da Pfizer/BioNTech, a dosagem das crianças será a mesma que a dos adultos.

Os diretores aprovaram a vacina após o segundo pedido do Butantan, que visava a liberação para as crianças a partir de três anos. A agência alega que precisa de mais estudos para aprovar o imunizante para os pequenos com menos de seis anos.

