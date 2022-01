Festival apresenta cinema amazônico em mostras on-line

Versão híbrida do Olhar do Norte será entre os dias 21 a 24 de janeiro

A Região Norte representada por quem nasceu, mora e/ou é radicado nos estados nortistas. Essa é a proposta do “Olhar do Norte”, festival de cinema independente que coloca filmes amazônicos como protagonistas na programação. Realizado de 21 a 24 de janeiro, o evento terá sessões presenciais no Teatro Amazonas, em Manaus (AM), e mostras exclusivas no formato on-line, exibidas pelo site www.festivaldonorte.com. Toda programação é gratuita.

O Olhar do Norte encerra um hiato de oito anos sem festival de cinema no Teatro Amazonas. No espaço cultural, 17 filmes concorrem a premiações na Mostra Norte, dedicada exclusivamente a filmes realizados nos sete estados integrantes da Região Norte e/ou por diretores que são naturais dos estados nortistas. “Entre os critérios da curadoria, estão produções regionais que, recorrendo ao aspecto urbano das cidades e/ou ao imaginário da floresta, dialogue com o que é visto no resto do Brasil, ao mesmo tempo que indique caminhos narrativos e estéticos que se apropriam da nossa realidade nortista, e que busque um diálogo com o público daqui”, ressalta o curador e coordenador, Diego Bauer.

Cada filme da Mostra Norte ficará disponível, no site do festival, apenas por 24 horas, logo após a sessão presencial. Já as mostras Outros Nortes e o Olhar Panorâmico serão exclusivamente no formato on-line e ficarão disponíveis durante todo o evento. Um total de 11 produções integram a Olhar Panorâmico, uma mostra não-competitiva somente com filmes amazônicos. “Tratam-se de filmes que a curadoria acredita que valem a pena ser descobertos, que apontam caminhos que entendemos como legítimos e/ou inovadores dentro do cenário local”, destaca Victor Kaleb, organizador do festival. A mostra Outros Nortes traz destaques da produção brasileira contemporânea de curtas-metragens. Foram selecionadas nove produções de outras regiões do País. Toda programação está disponível no www.festivalolhardonorte.com.

Premiações

Os filmes selecionados para Mostra Norte irão concorrer nas seguintes categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, dois Prêmios de Melhor Atuação, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Som e Melhor Filme (Prêmio do Público). A cobertura do evento será realizada pelo Cine Set (www.cineset.com.br e @cineset). A quarta edição do Olhar do Norte Festival é uma realização da Artrupe Produções e foi contemplada pelo Programa Cultura Criativa – 2021/AM – Prêmio Amazonas Cultura em Rede, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

