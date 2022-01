Prefeitura de Macapá anuncia novas medidas de combate ao coronavírus

Entre as estratégias, estão uma nova UBS para atendimento de pacientes sintomáticos da Covid-19, ação de testagem rápida e contratação de profissionais de saúde aprovados em concurso público.Em live realizada na manhã desta quinta-feira (20), o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, anunciou novas medidas de enfrentamento aos casos de Covid-19 na capital. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Marabaixo agora passa a atender pacientes sintomáticos respiratórios, a gestão contratará profissionais de saúde aprovados no concurso público de 2018 e, além disso, será realizada ação de testagem em massa em parceria com o Ministério da Saúde.

“Neste momento, a Prefeitura de Macapá discute o quadro atual da pandemia, aponta novas estratégias e anuncia a chamada dos concursados da saúde. A UBS Marabaixo será a terceira unidade de saúde voltada para o atendimento de sintomáticos respiratórios. Por isso, peço a população que mantenha os cuidados diários de prevenção contra a Covid-19”, destaca o prefeito.

Atendimento aos casos gripais e de Covid-19



A partir desta sexta-feira (21), a UBS Marabaixo inicia os atendimentos de pacientes sintomáticos respiratórios, localizada na zona oeste da capital, que passará a funcionar 24h para atender este público.

“Com esta medida, o município passa a atender os casos de Covid-19 em três unidades, que são o Covid Santa Inês, localizado no centro de Macapá, a UBS Marcelo Cândia, que fica na zona norte, e a UBS Marabaixo, na zona oeste da capital. Também dobramos o número de funcionários nessas unidades. Estamos acompanhando o atual cenário epidemiológico”, afirma a secretária municipal de Saúde em exercício, Alessandra Reis.

O Município também direcionou quatro unidades para pessoas com sintomas gripais, que são as UBSs Perpétuo Socorro, Fazendinha, Lélio Silva e Congós.

Ação de testagem em massa



No sábado (22), a Prefeitura de Macapá, em parceria com o Ministério da Saúde, realizará a testagem em massa nos munícipes. Inicialmente, serão disponibilizados dois mil testes. A iniciativa acontecerá em todo território nacional. No município as equipes estarão concentradas na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Os pontos de drive-thru localizados no estacionamento do estádio Zerão, praça Floriano Peixoto, estacionamento do Curiaú e no Marabaixo estarão funcionando com a oferta de vacinação contra Covid-19 e também com a testagem rápida.

Contratação de pessoal



O prefeito também anunciou a contratação de profissionais da saúde que foram aprovados em concurso público realizado em 2018. Serão 61 técnicos em enfermagem, 38 enfermeiros, 14 farmacêuticos, 3 nutricionistas e 2 fisioterapeutas que reforçarão o atendimento e a oferta de serviço na rede municipal de saúde.

“Sem os profissionais da saúde, não seria possível vencer essa pandemia. Por isso, estamos dando prioridade aos profissionais que estarão atendendo, prioritariamente, os casos de Covid-19. A nossa expectativa é realizar uma nova chamada para contemplar os demais profissionais aprovados”, finalizou o chefe do executivo municipal.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

