Em Belém, embarcação naufraga e uma pessoa segue desparecida

ALTAMIRA (PA) — O Corpo de Bombeiros do Pará informou na manhã deste domingo, 23, que uma pessoa está desaparecida depois de uma embarcação ter afundado na baía de Guajará, em Belém, na noite de sábado, 22. De acordo com a assessoria do grupamento da capital, buscas foram iniciadas ainda à noite e seguem durante este domingo, 23.

Confira nota do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que foram acionados, na noite de sábado (22), para uma ocorrência de uma embarcação à deriva no rio Arapari. O resgate de 3 pessoas foi feito, nos momentos iniciais, por populares que passavam em uma embarcação, sendo que um militar do Corpo de Bombeiros, que estava à paisano, auxiliou no salvamento das vítimas. As buscas, por meio do Grupamento Marítimo Fluvial iniciaram ontem à noite e continuam neste domingo (23). Uma vítima continua desaparecida.

Entenda o caso

O naufrágio aconteceu na noite desse sábado, 22, perto da comunidade Arapari, na capital do Pará. A embarcação considerada de grande porte afundou levando para a água todos os passageiros. Os que aparecem no vídeo foram resgatados com vida por tripulantes e passageiros de outro barco.

“Graças a Deus. Deus é pai”, agradeceu um homem que acompanhou aflito o resgate dos passageiros.

Assista o vídeo

