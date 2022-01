Letícia Bufoni leva Rayssa Leal para surfar e diz que fadinha é “a mais nova surfista”

As skatistas cultivam uma bela amizade fora das pistas e estão curtindo suas férias no Guarujá (SP)

Através dos stories de sua conta no Instagram, a skatista profissional Leticia Bufoni publicou fotos e vídeos de um passeio que fez com Rayssa Leal no Guarujá, litoral de São Paulo. Em uma das mídias, a “fadinha” aparece tentando surfar.

“A mais nova surfista“, brincou Leticia. As duas atletas cultivam uma bela amizade fora das pistas, e a mais velha chama a estrela que despontou nos Jogos Olímpicos de Tóquio carinhosamente de “filhinha”. Rayssa também publicou vídeos da viagem em suas redes sociais.

