Bolsonaro sanciona orçamento da União e mantém fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões

Publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou o orçamento da União para 2022. O texto prevê R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, responsável por financiar as campanhas dos partidos políticos nas eleições.

O documento sancionado pelo presidente também destina R$ 1,7 bilhão para reajustes de salário de servidores e R$ 16,5 bilhões para as emendas de relator, que ficaram conhecidas como “orçamento secreto” pela falta de transparência no pagamento do recurso para parlamentares.

Bolsonaro também realizou alguns cortes na proposta de orçamento aprovada pelo Congresso. O valor total foi de R$ 3,18 bilhões.

Os recursos estavam previstos para emendas pagas para comissões do Congresso Nacional, conhecidas como emendas de comissão (R$ 1,36 bilhão) e outras despesas ministeriais (R$ 1,82 bilhão).

