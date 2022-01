Pornochanchada amazônica tem estreia no festival Olhar do Norte

Filme será exibido na internet até terça-feira (25), com acesso gratuito

Uma pornochanchada amazônica, conservadora e sensual. Esse é o enredo de “A Hespanhola”, filme que faz sua estreia no 4º Olhar do Norte Festival. A produção será exibida presencialmente hoje, às 19h, no Teatro Amazonas. Na internet ficará disponível por 24h a partir da meia-noite até 23:59 do dia 25/01 (amanhã). O acesso é gratuito pelo site www.festivalolhardonorte.com.

Dirigido por Francis Madson, “A Hespanhola” conta a história de um casal de seringalistas da Manaus de 1919, auge da Gripe Espanhola, transportado para a cidade de 2020, auge da pandemia do coronavírus. Os atores Matheus Sabbá e Julia Kahane interpretam o casal e Denis Carvalho é um técnico de modens.

“O filme trata de refletir as idiossincrasias da burguesia a partir de dois momentos históricos”, explica Madson, que também assina o roteiro e a direção de arte do filme. “Em relação à abordagem estética do curta, o gênero cômico, a pornochanchada e aspectos da teatralidade do Teatro Pobre, essencial, atravessam a condução da proposta. Além disso, ele flerta com algumas referências do Teatro Pânico e da filmografia de Alejandro Jodorowsky, sobretudo em relação à direção de arte, detalha.

Matheus Sabbá, nome de destaque do teatro musical de Manaus, faz sua estreia em curtas em “A Hespanhola”. Para ele, as ironias e os contrapontos do filme foram um desafio. “É um retrato de anos atrás que se chocam com o atual e refletem com ele”. Formada pela Casa de Artes das Laranjeiras (RJ), Julia Kahane ressalta que o filme não é convencional e seus personagens têm ações marcantes. “Eu geralmente em comédia procuro seguir mais a minha intuição e o que vem eu recebo, não julgo nem podo; sugiro e pronto”, explica ela um pouco do seu processo. Denis Carvalho, ator com anos de história no teatro manauara, interpreta o único personagem do tempo presente. “Ele é um homem viril que faz parte de um imaginário que a gente pode identificar tanto na periferia quanto no centro da cidade”.

“A Hespanhola” é uma parceria da Artrupe Produções com a Soufflé De Bodó Company e recebeu apoio da Lei Aldir Blanc – Conexões Culturais 2020, da ManausCult. Também fazem parte da sua equipe nomes como Heverson Batista no som direto e César Nogueira na direção de fotografia e montagem. Filmado entre novembro e dezembro de 2020, a produção gerou 40 empregos diretos e indiretos em Manaus.

Filmes amazônicos on-line

O público internauta tem até terça-feira (25) para assistir a programação especial, no formato on-line, do 4º Olhar do Norte Festival. Além dos filmes exibidos na mostra competitiva realizada, presencialmente no Teatro Amazonas, o evento conta com duas mostras exclusivas na internet. As exibições estão disponíveis com acesso gratuito no site wwwfestivaldonorte.com.

No Teatro Amazonas, 17 filmes concorrem a premiações na Mostra Norte, dedicada exclusivamente a filmes realizados nos sete estados integrantes da Região Norte e/ou por diretores que são naturais dos estados nortistas. Os filmes da mostra competitiva ficam no site por apenas 24 horas após a exibição presencial. Para Outros Nortes e o Olhar Panorâmico foram selecionados filmes exclusivos para as sessões virtuais.

Um total de 11 produções integram a Olhar Panorâmico, uma mostra não-competitiva somente com filmes amazônicos. A mostra Outros Nortes traz destaques da produção brasileira contemporânea de curtas-metragens. Foram selecionadas nove produções de outras regiões do País. Toda programação está disponível no www.festivalolhardonorte.com.

Cerimônia de premiação

Nesta segunda-feira (24), será realizada a premiação do 4º Olhar do Norte, às 20h (21h no horário de Brasília), no Teatro Amazonas, com transmissão ao vivo pelo Youtube do Cineset. Parceiro do festival, o Cineset está realizando cobertura do evento com matérias e críticas especializadas disponibilizadas pelo www.cineset.com.br e @cineset. A quarta edição do Olhar do Norte Festival é uma realização da Artrupe Produções e foi contemplada pelo Programa Cultura Criativa – 2021/AM – Prêmio Amazonas Cultura em Rede, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Saiba mais

Francis Madson é mestre em Ciências Humanas – (Teoria, História e Crítica da Cultura) – PPGICH/UEA. Bacharel em Dança pela Universidade do Estado do Amazonas e Licenciatura em Teatro pela UnB e Graduando em Arquitetura e Urbanismo – Fametro. Diretor e Autor da Soufflé de Bodó Co. (AM) e Cia. Boi de Piranha (RO). Já realizou trabalhos em diversos grupos, companhias e artistas do Amazonas e Rondônia como: Cia. Cacos de Teatro, Cia. De Intérpretes Independentes, Cia. Índios., Cia. de Teatro Fiasco (Rondônia), Companhia Boi de Piranha (Rondônia), Artrupe Produções, Grupo Jurubebas e Ateliê 23. Na criação e produção cultural já co-criou eventos como FALD (Festival de Dança do Amazonas), Gororobas das Artes, Dabacuri das Artes, Festival Breves Cenas de Teatro, BR – CLOWN e Vazio- Festival de Performance, Circulação de Guerrilha, Sesc – 52, Pan – Potências das Artes do Norte, Menor Festival de Ópera do Mundo, Pensamento de Perto Ópera Delivery, ComaTeatro, Jandira Theater Move, Conexão Norte e Tá no Ar, Produção!

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado