Dia de Iemanjá e de Nossa Senhora dos Navegantes terá festa restrita

O dia 2 de fevereiro é uma data festiva para muitos brasileiros que celebram o dia de Iemanjá e de Nossa Senhora dos Navegantes.

Nesta data, algumas cidades têm a tradição de realizar procissões e festas que reúnem centenas de milhares de devotos. No entanto, por causa da pandemia de covid-19, mais uma vez as celebrações vão ser mais restritas do que de costume.

Em Porto Alegre, o dia de Nossa Senhora dos Navegantes é feriado municipal. Este ano, a tradicional procissão católica que acompanha a imagem da santa pelas ruas da capital gaúcha não vai ser realizada.

O padre Remí Maldâner, que é reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre, ressaltou que a Igreja tem o dever de cuidar da saúde e da segurança dos fiéis.

Em Salvador, o 2 de fevereiro é marcado pela tradicional celebração de Iemanjá. Mais uma vez, os devotos da orixá do candomblé e da umbanda vão ficar sem a festa que costuma reunir centenas de milhares de pessoas no bairro do Rio Vermelho.

Para quem deseja ir até o mar para enviar presentes para Iemanjá, a prefeitura de Salvador pede que evitem locais movimentados na praia. A dica é escolher lugares reservados nos mais de 60 quilômetros de orla da capital baiana para realizarem os seus rituais de devoção.

Edição: Sheily Noleto / Beatriz Arcoverde

